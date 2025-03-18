Яка ситуація на кордоні Сумщини - відповідь Генштабу

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ситуація на кордоні Сумської області знаходиться під контролем Сил оборони України. При цьому українські військові продовжують тримати оборону в Курській області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за вівторок, 18 березня.

Читайте також:

Пост Генштабу. Фото: скріншот

Яка обстановка на кордоні із Сумщиною

"Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ вглиб території Сумщини, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначив, що ворог намагається діяти малими групами в прикордонних населених пунктах, однак завдяки злагодженій роботі українських захисників та попередньо підготовленій системі оборони його дії швидко нейтралізуються.

Командування Збройних сил України вживає відповідні заходи для зміцнення військ додатковими технічними засобами та резервами. Водночас українські військові продовжують тримати оборону в Курській області.

Генеральний штаб підкреслює, що противник не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, розповсюджуючи пропагандистські наративи з метою дискредитації військового керівництва та спровокування паніки серед населення.

"Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", — зазначається в повідомленні.

Безугла прокоментувала ситуацію на Сумщині

Зазначимо, що народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що начебто російські війська просунулися на територію Сумської області на глибину, яка приблизно співвідноситься з тією, що була під контролем України на Курщині до відступу українських сил.

Пост Безуглої. Фото: скриншот

"На Сумщині російські війська ВЖЕ зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині. Так, росіяни вже в Сумській області", —написала вона.

Нагадаємо, що речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, що поблизу Сумської області фіксується просування значної кількості російських підрозділів. Раніше вони брали участь у Курській операції.

Раніше Рустем Умєров прокоментував інформацію про оточення ЗСУ на Курщині. Військові відійшли на вигідніші позиції для оборони.