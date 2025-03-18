Какова ситуация на границе Сумщины - ответ Генштаба

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что ситуация на границе Сумской области находится под контролем сил обороны Украины. При этом украинские военные продолжают держать оборону в Курской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба за вторник, 18 марта.

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Пост Генштаба. Фото: скриншот

Какая обстановка на границе с Сумской областью

"Информация, распространяемая в социальных сетях относительно продвижения подразделений РФ вглубь территории Сумщины не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Генштаб отметил, что враг пытается действовать малыми группами в приграничных населенных пунктах, однако благодаря слаженной работе украинских защитников и предварительно подготовленной системе обороны, его действия быстро нейтрализуются.

Командование Вооруженных Сил Украины принимает соответствующие меры для укрепления войск дополнительными техническими средствами и резервами. В то же время украинские военные продолжают держать оборону в Курской области.

Генеральный штаб подчеркивает, что противник не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного руководства и спровоцировать панику среди населения.

"Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", — отмечается в сообщении.

Безуглая прокомментировала ситуацию на Сумщине

Отметим, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что якобы российские войска продвинулись на территорию Сумской области на глубину, которая примерно соотносится с той, что была под контролем Украины на Курщине до отступления украинских сил.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

"На Сумщине российские войска УЖЕ зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине. Да, россияне уже в Сумской области", — написала она.

Напомним, что представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник заявил, что вблизи Сумской области фиксируется продвижение значительного количества российских подразделений. Ранее они участвовали в Курской операции.

Ранее Рустем Умеров прокомментировал информацию об окружении ВСУ на Курщине. Военные отошли на более выгодные позиции для обороны.