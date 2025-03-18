Наступ на Сумщину - РФ стягує війська, що воювали на Курщині

Російські війська. Фото: росЗМІ

Поблизу Сумської області фіксується просування значної кількості російських підрозділів. Раніше вона брали участь у Курській операції.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Мисника, військову присутність ворога було зафіксовано уздовж всього кордону і раніше, але ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій не було.

"Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території у Курській області, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили", — сказав Мисник.

Вій зазначив, що наразі ЗСУ активно зміцнюють систему оборони та продовжують виконувати бойові завдання як у Курській області, так і на прикордонних територіях.

Ситуація на півночі залишається стабільною

Водночас речник підкреслив, що ситуація на півночі залишається стабільною.

"Кардинальних змін оперативна обстановка не зазнає. Ворог щодоби обстрілює прикордоння уздовж всієї смуги. Тобто застосовують практично весь наявний арсенал озброєння. Хоча тут слід зазначити, що дуже активно вони застосовують FPV-дрони, скиди з БПЛА, міномети, ствольну артилерію. Звісно, що найбільше ворог обстрілює прикордоння Сумської області, і найбільша концентрація у них сил і засобів — саме на цьому напрямку", — розповів він.

Мисник повідомив, що в регіоні, як і раніше, існує небезпека проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп, проте ситуація залишається під контролем завдяки діям Сил оборони.

Він також повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють переважно на флангах, де фіксується скупчення ворожих сил. При цьому Сили оборони намагаються оперативно їх виявляти та ліквідувати.

"Нам своєчасно вдається їх виявляти, знищувати. У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність", — додав Мисник.

А от у Чернігівську область, за його словами, вже тривалий час ворог не заходить, хоча загроза й зберігається.

Нагадаємо, раніше Рустем Умєров прокоментував інформацію про оточення ЗСУ на Курщині. Військові відійшли на вигідніші позиції для оборони.

Водночас в ISW пояснили, навіщо РФ говорить про "оточення" ЗСУ на Курщині.