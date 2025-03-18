Наступление на Сумщину - РФ стягивает войска, воевавшие на Курщине

Российские войска. Фото: росСМИ

Вблизи Сумской области фиксируется продвижение значительного количества российских подразделений. Ранее они участвовали в Курской операции.

Об этом спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Мысника, военное присутствие врага было зафиксировано вдоль всей границы и раньше, но признаков формирования крупных группировок по осуществлению наступательных действий не было.

"Конечно, если поменялась ситуация на сопредельной территории в Курской области, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы", — сказал Мысник.

Вий отметил, что сейчас ВСУ активно укрепляют систему обороны и продолжают выполнять боевые задачи как в Курской области, так и на приграничных территориях.

Ситуация на севере остается стабильной

В то же время спикер подчеркнул, что ситуация на севере остается стабильной.

"Кардинальных изменений оперативная обстановка не претерпит. Враг ежесуточно обстреливает приграничье вдоль всей полосы. То есть применяют практически весь имеющийся арсенал вооружения. Хотя здесь следует отметить, что очень активно они применяют FPV-дроны, сбросы с БпЛА, минометы, ствольную артиллерию. Конечно, больше всего враг обстреливает приграничье Сумской области, и наибольшая концентрация у них сил и средств — именно на этом направлении", — рассказал он.

Мысник сообщил, что в регионе по-прежнему существует опасность проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп, однако ситуация остается под контролем благодаря действиям Сил обороны.

Он также сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы действуют преимущественно на флангах, где фиксируется скопление вражеских сил. При этом Силы обороны пытаются оперативно их выявлять и ликвидировать.

"Нам своевременно удается их выявлять, уничтожать. У нас есть и противодиверсионные резервы, и технические средства для этого, то есть есть все возможности, чтобы прекращать эту деятельность", — добавил Мысник.

А вот в Черниговскую область, по его словам, уже длительное время враг не заходит, хотя угроза и сохраняется.

Напомним, ранее Рустем Умеров прокомментировал информацию об окружении ВСУ на Курщине. Военные отошли на более выгодные позиции для обороны.

В то же время в ISW объяснили, зачем РФ говорит об "окружении" ВСУ на Курщине.