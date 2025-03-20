Обстріли Сумщини 20 березня — росіяни вдарили КАБами

Росіяни вдарили по Сумщині КАБами — є загибла
Російські війська 20 березня скинули шість керованих авіабомб на Краснопільську громаду Сумської області. Внаслідок цього загинула одна людина та пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Обстріли Сумщини 20 березня
"Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи, безпілотники. Сьогодні, 20 березня росіяни скинули на громаду шість КАБів", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Крім того, пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, а також приміщення торгівельного центру.
В ОВА звернулись до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Там наголосили, що таким чином люди збережуть своє життя та врятують рідних.
Нагадаємо, 19 березня окупанти вдарили по медичних закладах у Сумах і Краснопіллі. У ДСНС показали наслідки російської атаки.
Крім того, 20 березня росіяни скинули на Куп'янськ 31 КАБ. У місті зафіксовані масштабні руйнування.
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