Обстріли Сумщини 20 березня — росіяни вдарили КАБами

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська 20 березня скинули шість керованих авіабомб на Краснопільську громаду Сумської області. Внаслідок цього загинула одна людина та пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Читайте також:

Обстріли Сумщини 20 березня

"Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження: КАБи, безпілотники. Сьогодні, 20 березня росіяни скинули на громаду шість КАБів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Крім того, пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, а також приміщення торгівельного центру.

В ОВА звернулись до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Там наголосили, що таким чином люди збережуть своє життя та врятують рідних.

Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, 19 березня окупанти вдарили по медичних закладах у Сумах і Краснопіллі. У ДСНС показали наслідки російської атаки.

Крім того, 20 березня росіяни скинули на Куп'янськ 31 КАБ. У місті зафіксовані масштабні руйнування.