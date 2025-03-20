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Росіяни вдарили по Сумщині КАБами — є загибла

20 березня 2025 08:49
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Сумщини 20 березня — росіяни вдарили КАБами
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 20 березня скинули шість керованих авіабомб на Краснопільську громаду Сумської області. Внаслідок цього загинула одна людина та пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації

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Обстріли Сумщини 20 березня

"Ворог продовжує масовані обстріли Краснопільської громади, застосовуючи авіаційні засоби ураження:  КАБи, безпілотники. Сьогодні, 20 березня росіяни скинули на громаду шість КАБів", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Крім того, пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, а також приміщення торгівельного центру. 

В ОВА звернулись до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Там наголосили, що таким чином люди збережуть своє життя та врятують рідних. 

обстріли Сумщини 20 березня
Скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, 19 березня окупанти вдарили по медичних закладах у Сумах і Краснопіллі. У ДСНС показали наслідки російської атаки.

Крім того, 20 березня росіяни скинули на Куп'янськ 31 КАБ. У місті зафіксовані масштабні руйнування.

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