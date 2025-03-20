Обстрелы Сумщины 20 марта — россияне ударили КАБами

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска 20 марта сбросили шесть управляемых авиабомб на Краснопольскую громаду Сумской области. В результате этого погиб один человек и повреждены жилые дома.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Читайте также:

Обстрелы Сумщины 20 марта

"Враг продолжает массированные обстрелы Краснопольской громады, применяя авиационные средства поражения: КАБы, беспилотники. Сегодня, 20 марта россияне сбросили на громаду шесть КАБов", — говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще один получил ранения. Кроме того, повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также помещения торгового центра.

В ОВА обратились к жителям Краснопольской громады с просьбой не медлить с эвакуацией. Там отметили, что таким образом люди сохранят свою жизнь и спасут родных.

Скриншот сообщения Сумской ОГА

Напомним, 19 марта оккупанты ударили по медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье. В ГСЧС показали последствия российской атаки.

Кроме того, 20 марта россияне сбросили на Купянск 31 КАБ. В городе зафиксированы масштабные разрушения.