Обстріл Краснопілля на Сумщині 20 березня — які наслідки атаки

Окупанти атакували Сумщину та вбили двох людей — фото наслідків
Російські окупанти у четвер, 20 березня, атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Обстріл Сумщини 20 березня
Ворог атакував Краснопілля керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула 69-річна жінка та чоловік, дані якого наразі уточнюють.
Крім того, окупанти пошкодили будинки поблизу. Наразі на місці атаки працює слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.
"Ворог продовжує атакувати мирне населення, звуки вибухів на прикордонні не вщухають ані на хвилину. Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів дотримуватись заходів безпеки, залишатися в укриттях та уникати небезпеки до усунення загрози", — наголосили в поліції.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що цієї ночі російські окупанти випустили майже 200 дронів. Крім того, ворог здійснював ракетні удари.
Також у ніч проти 20 березня загарбники випустили понад 30 КАБів по Купʼянську Харківської області.
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