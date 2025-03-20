Обстріл Краснопілля на Сумщині 20 березня — які наслідки атаки

Наслідки обстрілу Сумщини 20 березня. Фото: npu.gov.ua

Російські окупанти у четвер, 20 березня, атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Обстріл Сумщини 20 березня

Ворог атакував Краснопілля керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула 69-річна жінка та чоловік, дані якого наразі уточнюють.

Наслідки обстрілу Сумщини 20 березня. Фото: npu.gov.ua

Крім того, окупанти пошкодили будинки поблизу. Наразі на місці атаки працює слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Правоохоронці на місці російського обстрілу. Фото: npu.gov.ua

"Ворог продовжує атакувати мирне населення, звуки вибухів на прикордонні не вщухають ані на хвилину. Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів дотримуватись заходів безпеки, залишатися в укриттях та уникати небезпеки до усунення загрози", — наголосили в поліції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що цієї ночі російські окупанти випустили майже 200 дронів. Крім того, ворог здійснював ракетні удари.

Також у ніч проти 20 березня загарбники випустили понад 30 КАБів по Купʼянську Харківської області.