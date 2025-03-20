Обстрел Краснополья на Сумщине 20 марта — какие последствия атаки

Последствия обстрела Сумщины 20 марта. Фото: npu.gov.ua

Российские оккупанты в четверг, 20 марта, атаковали Сумскую область. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читайте также:

Обстрел Сумщины 20 марта

Враг атаковал Краснополье управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 69-летняя женщина и мужчина, данные которого сейчас уточняются.

Последствия обстрела Сумщины 20 марта. Фото: npu.gov.ua

Кроме того, оккупанты повредили дома поблизости. Сейчас на месте атаки работает следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Правоохранители на месте российского обстрела. Фото: npu.gov.ua

"Враг продолжает атаковать мирное население, звуки взрывов на границе не утихают ни на минуту. Полиция призывает жителей прифронтовых населенных пунктов соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях и избегать опасности до устранения угрозы", — отметили в полиции.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что этой ночью российские оккупанты выпустили почти 200 дронов. Кроме того, враг осуществлял ракетные удары.

Также в ночь на 20 марта захватчики выпустили более 30 КАБов по Купянску Харьковской области.