Обстрел Краснополья на Сумщине 20 марта — какие последствия атаки

РФ атаковала Сумщину и убила двух человек — фото последствий
Российские оккупанты в четверг, 20 марта, атаковали Сумскую область. В результате обстрела погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Обстрел Сумщины 20 марта
Враг атаковал Краснополье управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 69-летняя женщина и мужчина, данные которого сейчас уточняются.
Кроме того, оккупанты повредили дома поблизости. Сейчас на месте атаки работает следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители начали уголовное производство по статье о военных преступлениях.
"Враг продолжает атаковать мирное население, звуки взрывов на границе не утихают ни на минуту. Полиция призывает жителей прифронтовых населенных пунктов соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях и избегать опасности до устранения угрозы", — отметили в полиции.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что этой ночью российские оккупанты выпустили почти 200 дронов. Кроме того, враг осуществлял ракетные удары.
Также в ночь на 20 марта захватчики выпустили более 30 КАБов по Купянску Харьковской области.
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