Масований удар РФ по Україні — Зеленський висловився про наслідки

Гасіння пожежі внаслідок російського удару. Фото: ДСНС України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри пропагандистські заяви Кремля, Росія щодня і щоночі продовжує масовані атаки на українські міста. За його словами, лише цієї ночі ворог випустив майже 200 "Шахедів" і дронів-імітаторів, а також здійснив ракетні удари.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський наголосив, що кожен такий запуск демонструє справжнє ставлення Москви до миру.

"Удари Росії по Україні попри її пропагандистські заяви не припиняються. Щодня й щоночі – під сотню та більше дронів, не припиняються й ракетні обстріли. Кожним таким запуском росіяни показують світу своє справжнє ставлення до миру", — заявив Зеленський

Ліквідація наслідків обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки російської атаки. Фото ілюстративне: ДСНС України

Зокрема, цієї ночі було атаковано Кіровоградщину. Внаслідок атаки є постраждалі та значні руйнування.

"Масований удар було завдано по Кіровоградщині, де постраждали 10 людей, серед яких четверо дітей. Унаслідок атаки зруйновано житлові будинки, пошкоджено церкву та інфраструктурні об'єкти", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував усім, хто працює на місцях і допомагає долати наслідки російського терору, зокрема тим, хто щодня рятує життя українців та забезпечує безпеку у містах попри постійні атаки ворога.

Нагадаємо, російські війська посилено атакують Куп'янськ — за день вони скинули понад 30 КАБів, є значні руйнування.

Також стало відомо, що у Кропивницькому зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу.