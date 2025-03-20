Массированный удар РФ по Украине — Зеленский высказался о последствиях

Тушение пожара в результате российского удара. Фото: ГСЧС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пропагандистские заявления Кремля, Россия ежедневно и каждую ночь продолжает массированные атаки на украинские города. По его словам, только этой ночью враг выпустил почти 200 "Шахедов" и дронов-имитаторов, а также осуществил ракетные удары.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Зеленский подчеркнул, что каждый такой запуск демонстрирует истинное отношение Москвы к миру.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь — под сотню и более дронов. Не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают всему свету свое истинное отношение к миру", — заявил Зеленский

Ликвидация последствий обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС Сумской области

Последствия российской атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В частности, этой ночью была атакована Кировоградская область. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения.

"Массированный удар был нанесен по Кировоградщине, где пострадали 10 человек, среди которых четверо детей. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены церковь и инфраструктурные объекты", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора, в частности тех, кто ежедневно спасает жизни украинцев и обеспечивает безопасность в городах, несмотря на постоянные атаки врага.

Напомним, российские войска усиленно атакуют Купянск — за день они сбросили более 30 КАБов, есть значительные разрушения.

Также стало известно, что в Кропивницком возросло количество пострадавших в результате российского обстрела.