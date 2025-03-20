Массированный удар РФ по Украине — Зеленский высказался о последствиях

Зеленский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на пропагандистские заявления Кремля, Россия ежедневно и каждую ночь продолжает массированные атаки на украинские города. По его словам, только этой ночью враг выпустил почти 200 "Шахедов" и дронов-имитаторов, а также осуществил ракетные удары.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.
Россия не хочет мира, если атакует Украину каждую ночь
Зеленский подчеркнул, что каждый такой запуск демонстрирует истинное отношение Москвы к миру.
"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Ежедневно и каждую ночь — под сотню и более дронов. Не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают всему свету свое истинное отношение к миру", — заявил Зеленский
В частности, этой ночью была атакована Кировоградская область. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения.
"Массированный удар был нанесен по Кировоградщине, где пострадали 10 человек, среди которых четверо детей. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены церковь и инфраструктурные объекты", — сообщил Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто работает на местах и помогает преодолевать последствия российского террора, в частности тех, кто ежедневно спасает жизни украинцев и обеспечивает безопасность в городах, несмотря на постоянные атаки врага.
Напомним, российские войска усиленно атакуют Купянск — за день они сбросили более 30 КАБов, есть значительные разрушения.
Также стало известно, что в Кропивницком возросло количество пострадавших в результате российского обстрела.
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