Обстрелы Сумщины 21 марта — РФ атаковала дронами

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью 21 марта нанесли дроновой удар по громаде вблизи Сум. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил представитель ГУ ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Обстрелы Сумщины

Стрелка рассказал, что Сумская область под постоянными обстрелами вражеских ракет, "шахедов" и управляемых авиабомб. Россияне целят в жилые дома, фермы, больницы и машины.

По его словам, ситуация критическая — оккупанты пытаются уничтожить Сумщину, как это было 19 марта, когда семь "шахедов" ударили по больнице в Краснополье, и спасатели выносили из огня 60 пациентов.

"Поэтому один единственный способ людям выжить в этих ужасах — это уехать из данной громады, над чем мы, в том числе и работаем также", — подчеркнул представитель ГСЧС.

Напомним, 20 марта российские войска атаковали Сумскую область КАБами. В результате этого погибли два человека.

Кроме того, в регионе фиксируют активность российской ДРГ. Россияне пытаются прорваться и используют для этого тактику малых групп.