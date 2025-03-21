Атака на Запоріжжя 21 березня — подробиці від Івана Федорова

РФ вдарила по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає
Російські загарбники обстріляли Запоріжжя ввечері в п'ятницю, 21 березня. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро жителів.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 21 березня
"До п'яти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Троє людей у важкому стані, двоє — в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — зазначив Федоров.
Він також додав, що виявили пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, однак пообіцяв надати детальну інформацію згодом. Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати регіон.
Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі пролунали близько 21:10 ввечері 21 березня. За даними Федорова, у місті працювали сили ППО.
Також ми повідомляли, гучно було в Київській області ввечері 21 березня внаслідок російської атаки. В Київській ОВА прокоментували наслідки вибухів.
Додамо, що окупанти вдарили по Запорізькій області в ніч проти 21 березня. Внаслідок цього зафіксували численні пошкодження житлових будинків та авто. Крім того, через обстріл постраждали шестеро людей, серед них — діти.
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