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РФ вдарила по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає

21 березня 2025 21:54
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака на Запоріжжя 21 березня — подробиці від Івана Федорова
Рятувальники гасять пожежу в будівлі. Ілюстративне фото: ДСНС
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники обстріляли Запоріжжя ввечері в п'ятницю, 21 березня. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро жителів.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"До п'яти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Троє людей у важкому стані, двоє — в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — зазначив Федоров. 

Він також додав, що виявили пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, однак пообіцяв надати детальну інформацію згодом. Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати регіон.

РФ вдарила по Запоріжжю — кількість постраждалих зростає - фото 1
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі пролунали близько 21:10 ввечері 21 березня. За даними Федорова, у місті працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, гучно було в Київській області ввечері 21 березня внаслідок російської атаки. В Київській ОВА прокоментували наслідки вибухів.

Додамо, що окупанти вдарили по Запорізькій області в ніч проти 21 березня. Внаслідок цього зафіксували численні пошкодження житлових будинків та авто. Крім того, через обстріл постраждали шестеро людей, серед них — діти.

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