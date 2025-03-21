Атака на Запоріжжя 21 березня — подробиці від Івана Федорова

Рятувальники гасять пожежу в будівлі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники обстріляли Запоріжжя ввечері в п'ятницю, 21 березня. Внаслідок атаки постраждало п'ятеро жителів.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запоріжжя 21 березня

"До п'яти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Троє людей у важкому стані, двоє — в стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", — зазначив Федоров.

Він також додав, що виявили пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, однак пообіцяв надати детальну інформацію згодом. Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати регіон.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі пролунали близько 21:10 ввечері 21 березня. За даними Федорова, у місті працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, гучно було в Київській області ввечері 21 березня внаслідок російської атаки. В Київській ОВА прокоментували наслідки вибухів.

Додамо, що окупанти вдарили по Запорізькій області в ніч проти 21 березня. Внаслідок цього зафіксували численні пошкодження житлових будинків та авто. Крім того, через обстріл постраждали шестеро людей, серед них — діти.