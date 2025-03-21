Атака на Запорожье 21 марта — подробности от Ивана Федорова

Спасатели тушат пожар в здании. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики обстреляли Запорожье вечером в пятницу, 21 марта. В результате атаки пострадали пятеро жителей.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Обстрел Запорожья 21 марта

"До пяти возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Три человека в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — отметил Федоров.

Он также добавил, что обнаружили повреждения частных домов и многоэтажек, однако пообещал предоставить подробную информацию позже. Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать регион.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, что взрывы в Запорожье прогремели около 21:10 вечером 21 марта. По данным Федорова, в городе работали силы ПВО.

Также мы сообщали, громко было в Киевской области вечером 21 марта в результате российской атаки. В Киевской ОВА прокомментировали последствия взрывов.

Добавим, что оккупанты ударили по Запорожской области в ночь на 21 марта. Вследствие этого зафиксировали многочисленные повреждения жилых домов и авто. Кроме того, из-за обстрела пострадали шесть человек, среди них — дети.