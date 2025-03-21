Обстрел Запорожья 21 марта — Федоров показал последствия атаки

Поврежденная многоэтажка в Запорожье. Фото: скриншот

Российские оккупанты вечером 21 марта атаковали Запорожскую область. Враг ранил пятерых человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Медики госпитализировали пять человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь.

"Из-за вражеской атаки произошло по меньшей мере три возгорания. Экстренные службы работают на местах", — добавил Федоров.

Напомним, около 21:05 в Запорожской области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА.

Впоследствии стало известно, что враг повредил частные дома и многоэтажки.