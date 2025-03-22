Обстріл Запоріжжя 21 березня — кількість загиблих через атаку зросла

Рятувальники на місці обстрілу у Запоріжжі. Фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни ввечері 21 березня вдарили по Запоріжжю. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла. Крім того, за добу ворог завдав 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в суботу, 22 березня.

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У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи

За словами Федорова, внаслідок удару по Запоріжжю є загиблі та постраждалі. Росіяни завдали удару ввечері 21 березня.

За інформацією МВС України, пошуково-рятувальні роботи на місці удару в Запоріжжі завершили. Загинули двоє людей, ще 12 — травмовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Наслідки обстрілів Запорізької області

Загалом протягом доби окупанти завдали 367 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області:

війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Таврійському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Чарівному та Новодарівці;

214 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новодарівку та Чарівне;

6 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

140 артобстрілів завдано по території Степногірська, Камʼянського, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 74 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, авто та об'єктів інфраструктури", — повідомив Федоров.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали 21 березня близько 21:10. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що через удар окупантів по Запоріжжю пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Крім того, російські загарбники продовжили обстрілювати регіон.