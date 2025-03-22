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Удар по Запорожью — количество пострадавших из-за атаки возросло

22 марта 2025 08:25
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Запорожья 21 марта — количество погибших из-за атаки возросло
Спасатели на месте обстрела в Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров
Ольга Антоновская - редактор

Россияне вечером 21 марта ударили по Запорожью. Количество пострадавших в результате обстрелов возросло. Кроме того, за сутки враг нанес 367 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 22 марта.

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В Запорожье завершили поисково-спасательные работы

По словам Федорова, в результате удара по Запорожью вечером 21 марта есть погибшие и пострадавшие. 

По информации МВД Украины, поисково-спасательные работы на месте удара в Запорожье завершили. Погибли два человека, еще 12 — травмированы. Количество пострадавших уточняется.

Последствия обстрелов Запорожской области

Всего в течение суток оккупанты нанесли 367 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области:

  • войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Таврическому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Чаривному и Новодаровке;
  • 214 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новодаровку и Чаривне;
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.
  • 140 артобстрелов нанесены по территории Степногорска, Каменского, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 74 сообщения о разрушении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", — сообщил Федоров.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели 21 марта около 21:10. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что из-за удара оккупантов по Запорожью повреждены частные дома и многоэтажки. Кроме того, российские захватчики продолжили обстреливать регион.

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