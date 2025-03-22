Взрывы в Запорожье 22 марта — Иван Федоров рассказал детали

Серия взрывов в Запорожье — Федоров предупредил об угрозе КАБ
В Запорожье слышны взрывы вечером в субботу, 22 марта. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье 22 марта
"Взрывы в Запорожской области", — отметил Федоров.
Он также призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
"Россияне бьют по одному из населенных пунктов области. Последствия ударов устанавливаются", — уточнил позже глава региона.
Глава Запорожской ОВА заявил о проблемах со светом у жителей некоторых поселков.
Ранее Федоров сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб со стороны РФ по Запорожской области и Запорожью.
Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена в ряде других областей. Опасность связана с угрозой "шахедов".
Напомним, что Россия атаковала Запорожье вечером 21 марта. Это привело к многочисленным разрушениям жилых домов, также погибли три человека, еще 12 — ранены.
Добавим, что вечером 22 марта взрывы также раздавались в Киеве и области. Местные власти сообщили детали российского обстрела.
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