Взрывы в Запорожье 22 марта — Иван Федоров рассказал детали

Пожар в результате взрыва в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В Запорожье слышны взрывы вечером в субботу, 22 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье 22 марта

"Взрывы в Запорожской области", — отметил Федоров.

Он также призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Россияне бьют по одному из населенных пунктов области. Последствия ударов устанавливаются", — уточнил позже глава региона.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Глава Запорожской ОВА заявил о проблемах со светом у жителей некоторых поселков.

Ранее Федоров сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб со стороны РФ по Запорожской области и Запорожью.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Сейчас воздушная тревога, кроме Запорожской, объявлена в ряде других областей. Опасность связана с угрозой "шахедов".

Воздушная тревога 22 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Россия атаковала Запорожье вечером 21 марта. Это привело к многочисленным разрушениям жилых домов, также погибли три человека, еще 12 — ранены.

Добавим, что вечером 22 марта взрывы также раздавались в Киеве и области. Местные власти сообщили детали российского обстрела.