Из-за циничной атаки РФ на Запорожье в городе есть разрушения и пострадала женщина

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ЗОВА

В ночь на понедельник 24 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью используя иранские беспилотники "Шахед". В результате в городе есть пострадавшие и разрушения гражданских сооружений.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По сообщению главы ЗОВА, в результате вражеской атаки на Запорожье, взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости.

Также стало известно, что получила ранения 54-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Иван Федоров выразил благодарность всем службам, которые присоединились к ликвидации последствий атаки, за стойкость, слаженность и оперативность.

Напомним, что сильный взрыв прогремел в Одесской области вечером 23 марта. По информации правоохранителей, взрыв произошел в местном управлении полиции, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения. В СБУ квалифицировали инцидент как теракт.

Также взрывы в Запорожье гремели и вечером 23 марта. Россия наносила удары по региону КАБами.

Добавим, что в ночь на 23 марта россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате — трое погибших жителей. Корреспондент Новости.LIVE побывал на месте обстрела.