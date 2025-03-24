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В ПС ответили, сколько вражеских дронов удалось сбить ночью

24 марта 2025 09:07
Ольга Антоновская - редактор
Массированная атака на Украину 24 марта — сколько БпЛА сбили
Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Главком
Ольга Антоновская - редактор

В ночь на 24 марта россияне атаковали Украину 99 беспилотниками. Украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство из них.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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Как отмечают в ВС, оккупанты выпустили "шахеды" и беспилотники-имитаторы по направлениям. Подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА на юге, севере, западе и в центре страны.

"36 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

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Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

В результате российской атаки пострадали:

  • Киевщина,
  • Харьковщина,
  • Сумщина,
  • Кировоградщина,
  • Запорожье.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 марта, россияне обстреляли Запорожье "шахедами". В результате в городе есть пострадавшие и разрушения.

Также в воскресенье, 23 марта, оккупанты сбросили авиабомбы на Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась Миропольская громада.

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