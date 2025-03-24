Массированная атака на Украину 24 марта — сколько БпЛА сбили

В ПС ответили, сколько вражеских дронов удалось сбить ночью
В ночь на 24 марта россияне атаковали Украину 99 беспилотниками. Украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство из них.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Сколько БпЛА сбили над Украиной ночью 24 марта
Как отмечают в ВС, оккупанты выпустили "шахеды" и беспилотники-имитаторы по направлениям. Подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА на юге, севере, западе и в центре страны.
"36 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадали:
- Киевщина,
- Харьковщина,
- Сумщина,
- Кировоградщина,
- Запорожье.
Напомним, в ночь на понедельник, 24 марта, россияне обстреляли Запорожье "шахедами". В результате в городе есть пострадавшие и разрушения.
Также в воскресенье, 23 марта, оккупанты сбросили авиабомбы на Сумскую область. Под вражеским ударом оказалась Миропольская громада.
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