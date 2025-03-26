Наслідки нічного обстрілу Охтирки Сумської області 26 березня 2025 року

Пожежа в Охтирці після дронової атаки. Фото: Сумська ОВА

Уночі в середу, 26 березня, росіяни атакували Охтирку Сумської області ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

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Унаслідок удару трьох БпЛА зазнали пошкоджень два багатоквартирних житлових будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на ринку. Також загорілася господарча будівля.

Пожежа в Охтирці після обстрілу. Фото: Сумська ОВА

Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, уночі 26 березня лунали вибухи в Черкасах. Місто опинилося під атакою ударних безпілотників.

Також ми повідомляли, що ввечері 25 березня росіяни завдали дронового удару по Кривому Рогу. У місті прогриміло щонайменше 15 вибухів.