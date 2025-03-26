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У Черкасах прогриміли вибухи — що відомо

26 березня 2025 01:50
Чекарьова Марія - редактор
Нічні вибухи в Черкасах 26 березня 2025 року — що відомо про обстріл
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: t.me/vlastinet/12155
Чекарьова Марія - редактор

Вибухи пролунали в Черкасах зараз, уночі в середу, 26 березня. У Черкаському та Золотоніському районах Черкаської області триває повітряна тривога. Також її оголосили в Київській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.  

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Черкасах вночі 26 березня

Повітряна тривога вночі 26 березня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 01:50     26 березня 2025 року

Станом на 00:51, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, безпілотники:

  • були на межі Чернігівщини та Київщини;
  • летіли з Чернігівщини та Сумщини на Полтавщину;
  • прямували з Дніпропетровщини на захід;
  • тримали курс із Херсонщини на Миколаївщину та Дніпропетровщину, а з Полтавщини — на Черкащину.

О 01:37 військові попередили, що в напрямку Черкас є БпЛА.

Нагадаємо, увечері 25 березня прогриміли щонайменше 15 вибухів у Кривому Розі. Росіяни завдали по місту масованого дронового удару.

Також ми повідомляли, що вночі 26 березня оголосили повітряну тривогу на Київщині. Регіон опинився під загрозою атаки безпілотників.

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