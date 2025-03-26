Ночные взрывы в Черкассах 26 марта 2025 года — что известно об обстреле

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: t.me/vlastinet/12155

Взрывы прогремели в Черкассах сейчас, ночью в среду, 26 марта. В Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области продолжается воздушная тревога. Также ее объявили в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Черкассах ночью 26 марта

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:50 26 марта 2025 года

По состоянию на 00:51, по информации Воздушных Сил ВС Украины, беспилотники:

были на границе Черниговской и Киевской областей;

летели из Черниговской и Сумской областей на Полтавщину;

направлялись из Днепропетровской области на запад;

держали курс из Херсонской области на Николаевскую и Днепропетровскую, а с Полтавщины — на Черкасскую область.

В 01:37 военные предупредили, что в направлении Черкасс есть БпЛА.

Напомним, вечером 25 марта прогремели по меньшей мере 15 взрывов в Кривом Роге. Россияне нанесли по городу массированный дроновой удар.

Также мы сообщали, что ночью 26 марта объявили воздушную тревогу на Киевщине. Регион оказался под угрозой атаки беспилотников.