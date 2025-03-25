У Кривому Розі через атаку "Шахедів" увечері 25 березня 2025 року пролунало 15 вибухів

РФ завдала масованого удару по Кривому Рогу, — Вілкул
Увечері у вівторок, 25 березня, РФ масовано атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області "Шахедами". У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.
Про це повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу ввечері 25 березня
Повітряна тривога у Дніпропетровській області триває від 21:15. Станом на 22:10, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, декілька груп БпЛА з Херсонської та Миколаївської областей летіли на Криворізький район Дніпропетровщини. О 22:12 військові зазначили, що БпЛА з півдня тримає курс на Кривий Ріг, а 22:25 закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях. О 22:49 стало відомо, що група БпЛА на Дніпропетровщині летить курсом із півночі на Кривий Ріг.
"Усе розуміємо, усі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто", — зазначив о 23:04 Олександр Вілкул.
Нагадаємо, у вівторок, 25 березня, унаслідок російського обстрілу Дружківської громади Донецької області загинули 36-річна мати та її трирічна донька. Старша, 15-річна, дитина загиблої жінки зазнала осколкових поранень і перелому стегна.
Також ми повідомляли, що через обстріл Сум 24 березня постраждали більше сотні людей. Серед потерпілих 23 дитини.
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