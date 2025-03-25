У Кривому Розі через атаку "Шахедів" увечері 25 березня 2025 року пролунало 15 вибухів

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com

Увечері у вівторок, 25 березня, РФ масовано атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області "Шахедами". У місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Про це повідомив Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Скриншот повідомлення Олександра Вілкула

Що відомо про обстріл Кривого Рогу ввечері 25 березня

Повітряна тривога у Дніпропетровській області триває від 21:15. Станом на 22:10, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, декілька груп БпЛА з Херсонської та Миколаївської областей летіли на Криворізький район Дніпропетровщини. О 22:12 військові зазначили, що БпЛА з півдня тримає курс на Кривий Ріг, а 22:25 закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях. О 22:49 стало відомо, що група БпЛА на Дніпропетровщині летить курсом із півночі на Кривий Ріг.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

"Усе розуміємо, усі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто", — зазначив о 23:04 Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у вівторок, 25 березня, унаслідок російського обстрілу Дружківської громади Донецької області загинули 36-річна мати та її трирічна донька. Старша, 15-річна, дитина загиблої жінки зазнала осколкових поранень і перелому стегна.

Також ми повідомляли, що через обстріл Сум 24 березня постраждали більше сотні людей. Серед потерпілих 23 дитини.