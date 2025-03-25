РФ скинула бомбу на дитмайданчик на Донеччині — є загиблі

РФ вбила бомбою маму з дитиною на дитмайданчику на Донеччині
У вівторок, 25 березня, на Донеччині в Дружківській громаді під час атаки росіян загинули мама з дитиною. Ще одна неповнолітня дівчина отримала поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
РФ скинула бомбу на дитячий майданчик
За інформацією правоохоронців, росіяни вдарили по селу Куртівка Дружківської громади.
"Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК. У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна.
"Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.
Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються", — зазначили у прокуратурі.
Слідчі наголосили, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Нагадаємо, 24 березня росіяни вдарили по Сумах. Зафіксовано понад 100 постраждалих.
А в ніч проти 25 березня російські окупанти атакували дронами Ізюм Харківської області.
Читайте Новини.LIVE!