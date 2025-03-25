РФ скинула бомбу на дитмайданчик на Донеччині — є загиблі

Дитячий майданчик, по якому вдарили росіяни. Фото: Донецька обласна прокуратура

У вівторок, 25 березня, на Донеччині в Дружківській громаді під час атаки росіян загинули мама з дитиною. Ще одна неповнолітня дівчина отримала поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

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За інформацією правоохоронців, росіяни вдарили по селу Куртівка Дружківської громади.

"Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК. У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років", — йдеться у повідомленні.

Місце обстрілу. Фото: Вадим Філашкін

У прокуратурі додали, що 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна.

"Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.

Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються", — зазначили у прокуратурі.

Слідчі наголосили, що розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Вибух пошкодив будинок. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, 24 березня росіяни вдарили по Сумах. Зафіксовано понад 100 постраждалих.

А в ніч проти 25 березня російські окупанти атакували дронами Ізюм Харківської області.