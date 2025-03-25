РФ сбросила бомбу на детскую площадку в Донецкой области — есть погибшие

Детская площадка, по которой ударили россияне. Фото: Донецкая областная прокуратура

Во вторник, 25 марта, в Донецкой области в Дружковской громаде во время атаки россиян погибли мама с ребенком. Еще одна несовершеннолетняя девушка получила ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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По информации правоохранителей, россияне ударили по селу Куртовка Дружковской громады.

"Предварительно, против гражданского населения враг использовал "ФАБ-250" с УМПК. В зоне поражения боеприпаса оказался частный сектор. В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, на месте погибли 36-летняя мать и ее трехлетняя дочь", — говорится в сообщении.

Место обстрела. Фото: Вадим Филашкин

В прокуратуре добавили, что 15-летний ребенок погибшей женщины доставлен в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра.

"Во время атаки оккупантов семья находилась на детской площадке.

Окончательные последствия обстрела населенного пункта и состояние пострадавшей девочки устанавливаются", — отметили в прокуратуре.

Следователи отметили, что начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Взрыв повредил дом. Фото: Вадим Филашкин

Напомним, 24 марта россияне ударили по Сумам. Зафиксировано более 100 пострадавших.

А в ночь на 25 марта российские оккупанты атаковали дронами Изюм Харьковской области.