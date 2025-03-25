В Кривом Роге из-за атаки "Шахедов" вечером 25 марта 2025 года прогремело 15 взрывов

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com

Вечером во вторник, 25 марта, РФ массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области "Шахедами". В городе прогремело не менее 15 взрывов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Скриншот сообщения Александра Вилкула

Что известно об обстреле Кривого Рога вечером 25 марта

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается с 21:15. По состоянию на 22:10, по информации Воздушных Сил ВС Украины, несколько групп БпЛА из Херсонской и Николаевской областей летели на Криворожский район Днепропетровщины. В 22:12 военные отметили, что БпЛА с юга держит курс на Кривой Рог, а 22:25 призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях. В 22:49 стало известно, что группа БпЛА на Днепропетровщине летит курсом с севера на Кривой Рог.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

"Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На сейчас локационно чисто", — отметил в 23:04 Александр Вилкул.

Напомним, во вторник, 25 марта, в результате российского обстрела Дружковской громады Донецкой области погибли 36-летняя мать и ее трехлетняя дочь. Старший, 15-летний, ребенок погибшей женщины получил осколочные ранения и перелом бедра.

Также мы сообщали, что из-за обстрела Сум 24 марта пострадали более сотни человек. Среди пострадавших 23 ребенка.