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РФ нанесла массированный удар по Кривому Рогу, — Вилкул

25 марта 2025 23:07
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Кривом Роге из-за атаки "Шахедов" вечером 25 марта 2025 года прогремело 15 взрывов
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Вечером во вторник, 25 марта, РФ массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области "Шахедами". В городе прогремело не менее 15 взрывов.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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Скриншот сообщения Александра Вилкула

Что известно об обстреле Кривого Рога вечером 25 марта

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается с 21:15. По состоянию на 22:10, по информации Воздушных Сил ВС Украины, несколько групп БпЛА из Херсонской и Николаевской областей летели на Криворожский район Днепропетровщины. В 22:12 военные отметили, что БпЛА с юга держит курс на Кривой Рог, а 22:25 призвали жителей Кривого Рога находиться в укрытиях. В 22:49 стало известно, что группа БпЛА на Днепропетровщине летит курсом с севера на Кривой Рог.

Атака БпЛА на Кривой Рог вечером 25 марта 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

"Все понимаем, все работаем. Более подробная информация после отбоя. На сейчас локационно чисто", — отметил в 23:04 Александр Вилкул.

Напомним, во вторник, 25 марта, в результате российского обстрела Дружковской громады Донецкой области погибли 36-летняя мать и ее трехлетняя дочь. Старший, 15-летний, ребенок погибшей женщины получил осколочные ранения и перелом бедра.

Также мы сообщали, что из-за обстрела Сум 24 марта пострадали более сотни человек. Среди пострадавших 23 ребенка.

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