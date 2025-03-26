Последствия ночного обстрела Ахтырки Сумской области 26 марта 2025 года

Дроновый удар по Ахтырке — есть повреждения, вспыхнул пожар
Ночью в среду, 26 марта, россияне атаковали Ахтырку Сумской области ударными беспилотниками. В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
Последствия дроновой атаки на Ахтырку
В результате удара трех БпЛА получили повреждения два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на рынке. Также загорелась хозяйственная постройка.
На данный момент на месте работают аварийно-спасательные службы.
По предварительной информации, погибших и травмированных нет.
Напомним, ночью 26 марта раздавались взрывы в Черкассах. Город оказался под атакой ударных беспилотников.
Также мы сообщали, что вечером 25 марта россияне нанесли дроновой удар по Кривому Рогу. В городе прогремело по меньшей мере 15 взрывов.
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