Последствия ночного обстрела Ахтырки Сумской области 26 марта 2025 года

Пожар в Ахтырке после дроновой атаки. Фото: Сумская ОВА

Ночью в среду, 26 марта, россияне атаковали Ахтырку Сумской области ударными беспилотниками. В результате обстрела получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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В результате удара трех БпЛА получили повреждения два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на рынке. Также загорелась хозяйственная постройка.

Пожар в Ахтырке после обстрела. Фото: Сумская ОВА

На данный момент на месте работают аварийно-спасательные службы.

По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Напомним, ночью 26 марта раздавались взрывы в Черкассах. Город оказался под атакой ударных беспилотников.

Также мы сообщали, что вечером 25 марта россияне нанесли дроновой удар по Кривому Рогу. В городе прогремело по меньшей мере 15 взрывов.