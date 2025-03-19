Збиття українського F-16 — Ігнат відреагував на заяви росіян

Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Росіяни знову заявили про "успішну ліквідацію" українського літака. Йдеться про винищувач F-16, який ніби то збили. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив начальник управління комунікацій ПСУ Юрій Ігнат в середу, 19 березня.

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"РАШНпропаганден знову "збили" наш літак! Цього разу F-16. "Все цели сбиты!" — отряды путина накормлены!". Пілоти F-ок сьогодні вчергове успішно відпрацювали по раш*стах. І так щодня, бойова робота триває! Пишаюсь нашими пілотами!", — написав Ігнат.

Повідомлення Юрія Ігната. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат також заявляв про те, що українські оборонці мають багато засобів аналізу ворожих повітряних цілей. Зокрема, це стосується й "шахедів".

Також начальник управління комунікацій ПСУ України заявив про те, що є дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Адже Росія обстрілює українські території кожного дня.