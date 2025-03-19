Як ПСУ відрізняють дрон-імітатор від шахеда - коментар Ігната

Юрій Ігнат. Фото: Скріншот відео

Сил Оборони України мають багато засобів аналізу ворожих повітряних цілей, які летять на територію України. Зокрема, це стосується й шахедів. Це засоби радіолокаційного виявлення – РЛС, акустичні пункти спостереження та інше.

Про це Новини.LIVE розповів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій ПСУ.

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"Це доволі велика система і не лише у Повітряних Силах, а й загалом. Інформація узагальнюється і дуже швидко передається на пункти управління. І так ми маємо попередні дані, чи це шахед чи дрон-імітатор", — наголосив Ігнат.

Щодо кількості шахедів та дронів-імітаторів, які задіяні в щоденних атаках по Україні, то вона може коливатися 50 на 50 або 60 на 40.

"Але справжніх шахедів дещо більше. Вони теж різні – є 136 і 131, який менший. До речі, дронів-імітаторів стає більше і вони теж є різні. Часто люди знаходять їх на полях, лісах чи городах. Закликаємо не торкатися їх, адже це може призвести до жахливих наслідків", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій ПСУ Юрій Ігнат розповів подробиці щоденних атак ударними дронами шахед по території України. За його словами, це більша половина БПЛА, які випускає РФ.

Також, за його словами, не так давно в Силах Оборони України впровадили дронову ППО, яке застосовується у роботі по боротьбі із БПЛА. Зокрема, це зенітні дрони, які вже широко застосовують на лінії фронту, а також для збиття шахедів.

