Как ПСУ отличают дрон-имитатор от шахеда - комментарий Игната

Юрий Игнат. Фото: Скриншот видео

Силы Обороны Украины имеют много средств анализа вражеских воздушных целей, которые летят на территорию Украины. В частности, это касается и шахедов. Это средства радиолокационного обнаружения — РЛС, акустические пункты наблюдения и прочее.

Об этом Новини.LIVE рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций ВСУ.

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"Это довольно большая система и не только в Воздушных Силах, но и в целом. Информация обобщается и очень быстро передается на пункты управления. И так мы имеем предварительные данные, это шахед или дрон-имитатор", — отметил Игнат.

Относительно количества шахедов и дронов-имитаторов, которые задействованы в ежедневных атаках по Украине, то оно может колебаться 50 на 50 или 60 на 40.

"Но настоящих шахедов несколько больше. Они тоже разные — есть 136 и 131, который меньше. Кстати, дронов-имитаторов становится больше и они тоже разные. Часто люди находят их на полях, лесах или огородах. Призываем не касаться их, ведь это может привести к ужасным последствиям", — подчеркнул Игнат.

Напомним, начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности ежедневных атак ударными дронами шахед по территории Украины. По его словам, это большая половина БПЛА, которые выпускает РФ.

Также, по его словам, не так давно в Силах Обороны Украины внедрили дроновую ПВО, которое применяется в работе по борьбе с БПЛА. В частности, это зенитные дроны, которые уже широко применяют на линии фронта, а также для сбивания шахедов.