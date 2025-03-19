Сбитие украинского F-16 — Игнат отреагировал на заявления россиян

Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Россияне снова заявили об "успешной ликвидации" украинского самолета. Речь идет об истребителе F-16, который якобы сбили. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат в среду, 19 марта.

Читайте также:

Украинский F-16 успешно отработал по оккупантам

"РАШНпропаганден снова "сбили" наш самолет! На этот раз F-16. "Все цели сбиты!" — отряды путина накормлены!". Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по раш*стам. И так каждый день, боевая работа продолжается! Горжусь нашими пилотами!", — написал Игнат.

Сообщение Юрия Игната. Фото: скриншот

Напомним, ранее Юрий Игнат также заявлял о том, что украинские оборонцы имеют много средств анализа вражеских воздушных целей. В частности, это касается и "шахедов".

Также начальник управления коммуникаций ВСУ Украины заявил о том, что есть дефицит ракет для противовоздушной обороны. Ведь Россия обстреливает украинские территории каждый день.