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Игнат отреагировал на заявления россиян о сбитии украинского F-16

19 марта 2025 22:04
Ольга Антоновская - редактор
Сбитие украинского F-16 — Игнат отреагировал на заявления россиян
Юрий Игнат. Фото: Суспільне
Ольга Антоновская - редактор

Россияне снова заявили об "успешной ликвидации" украинского самолета. Речь идет об истребителе F-16, который якобы сбили. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат в среду, 19 марта.

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"РАШНпропаганден снова "сбили" наш самолет! На этот раз F-16. "Все цели сбиты!" — отряды путина накормлены!". Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по раш*стам. И так каждый день, боевая работа продолжается! Горжусь нашими пилотами!", — написал Игнат.

Ігнат заявив про брехню щодо F-16
Сообщение Юрия Игната. Фото: скриншот

Напомним, ранее Юрий Игнат также заявлял о том, что украинские оборонцы имеют много средств анализа вражеских воздушных целей. В частности, это касается и "шахедов".

Также начальник управления коммуникаций ВСУ Украины заявил о том, что есть дефицит ракет для противовоздушной обороны. Ведь Россия обстреливает украинские территории каждый день.

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