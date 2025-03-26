Технології з фантастичного кіно вже є на фронті — деталі від Ігната

На фронті вже використовують технології, як у фільмах, — Ігнат
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про технології, які використовують на фронті. За його словами, незабаром все буде мати вигляд, як у фантастичних фільмах.
Про це Ігнат зазначив в ефірі Вечір.LIVE.
Технології на війні
"Рано чи пізно ми прийдемо до технологій, які дивимося в кіно, у фантастиці. Уже роботизовані системи на фронті, які теж управляються засобами через супутник. Те, що буде, ми уже зараз маємо скільки супутників довкола планети", — сказав Ігнат.
Він вважає, що все залежить від людства, наскільки буде безпекова ситуація в глобальному сенсі між державами, які будуть забезпечувати мир і порядок.
Раніше Ігнат пояснив, який вплив мають соцмережі на інформаційну політику в Україні.
Також представник Повітряних сил розповів, як українські пілоти показали результати зі збиття ракет на винищувачах F-16.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ППО збила понад сто балістичних ракет.
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