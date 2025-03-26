Ігнат пояснив, як F-16 показують свою ефективність

Ігнат відповів, наскільки F-16 ефективні для ППО під час війни
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився стосовно застосування Україною наданих літаків F-16. За його словами, українські пілоти показали надзвичайні результати зі збиття ракет.
Про це Ігнат зазначив в ефірі Вечір.LIVE.
Ефективність літаків F-16
"Саме як ППО-шна складова, льотчики F-16 почали показувати надзвичайно гарні результати зі збиття крилатих ракет противника, зокрема, Х-101", — сказав Ігнат.
Він пригадав, коли нещодавно льотчик F-16 збив одразу шість ракет за один протиповітряний бій. Так, під час вильоту було випущено всі чотири ракети, після чого винищувач відійшов в зону, а згодом отримав повідомлення про ще дві — їх пілот збив авіаційною гарматою.
"Витиснув з того F-16 вже все, що було. Ту новину читали з подивом у Пентагоні, у Європі, тому що ніхто так у світі, як українець, не застосовував F-16, та ще й не останньої модифікації", — зауважив представник Повітряних сил.
Ігнат вважає, що українські пілоти роблять справді серйозні речі, й анонсував інтерв'ю з одним із пілотів. На його думку, молоді льотчики дуже освічені та мислять уже "по-західному".
"Партнери уже вчаться у нас. Раніше ми їздили туди на навчання на Patriot, а зараз ми вже маємо більший досвід застосування цієї системи", — додав він.
Раніше Ігнат назвав кількість збитих повітряних цілей над Україною за три роки повномасштабної війни.
Також представник ПС спростував інформацію, яку поширювали росіяни, про нібито "збиття" українського літака F-16.
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