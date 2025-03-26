Ігнат пояснив, як F-16 показують свою ефективність

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловився стосовно застосування Україною наданих літаків F-16. За його словами, українські пілоти показали надзвичайні результати зі збиття ракет.

Про це Ігнат зазначив в ефірі Вечір.LIVE.

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"Саме як ППО-шна складова, льотчики F-16 почали показувати надзвичайно гарні результати зі збиття крилатих ракет противника, зокрема, Х-101", — сказав Ігнат.

Він пригадав, коли нещодавно льотчик F-16 збив одразу шість ракет за один протиповітряний бій. Так, під час вильоту було випущено всі чотири ракети, після чого винищувач відійшов в зону, а згодом отримав повідомлення про ще дві — їх пілот збив авіаційною гарматою.

"Витиснув з того F-16 вже все, що було. Ту новину читали з подивом у Пентагоні, у Європі, тому що ніхто так у світі, як українець, не застосовував F-16, та ще й не останньої модифікації", — зауважив представник Повітряних сил.

Ігнат вважає, що українські пілоти роблять справді серйозні речі, й анонсував інтерв'ю з одним із пілотів. На його думку, молоді льотчики дуже освічені та мислять уже "по-західному".

"Партнери уже вчаться у нас. Раніше ми їздили туди на навчання на Patriot, а зараз ми вже маємо більший досвід застосування цієї системи", — додав він.

Раніше Ігнат назвав кількість збитих повітряних цілей над Україною за три роки повномасштабної війни.

Також представник ПС спростував інформацію, яку поширювали росіяни, про нібито "збиття" українського літака F-16.