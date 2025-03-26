Игнат объяснил, как F-16 показывают свою эффективность

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался относительно применения Украиной предоставленных самолетов F-16. По его словам, украинские пилоты показали чрезвычайные результаты по сбиванию ракет.

Об этом Игнат отметил в эфире Вечір.LIVE.

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"Именно как ПВО-шная составляющая, летчики F-16 начали показывать очень хорошие результаты по сбиванию крылатых ракет противника, в частности Х-101", — сказал Игнат.

Он вспомнил, когда недавно летчик F-16 сбил сразу шесть ракет за один противовоздушный бой. Так, во время вылета были выпущены все четыре ракеты, после чего истребитель отошел в зону, а впоследствии получил сообщение о еще двух — их пилот сбил авиационной пушкой.

"Выжал из того F-16 уже все, что было. Ту новость читали с удивлением в Пентагоне, в Европе, потому что никто так в мире, как украинец, не применял F-16, да еще и не последней модификации", — отметил представитель Воздушных сил.

Игнат считает, что украинские пилоты делают действительно серьезные вещи, и анонсировал интервью с одним из пилотов. По его мнению, молодые летчики очень образованные и мыслят уже "по-западному".

"Партнеры уже учатся у нас. Раньше мы ездили туда на обучение на Patriot, а сейчас мы уже имеем больший опыт применения этой системы", — добавил он.

Ранее Игнат назвал количество сбитых воздушных целей над Украиной за три года полномасштабной войны.

Также представитель ВС опроверг информацию, которую распространяли россияне, о якобы "сбитии" украинского самолета F-16.