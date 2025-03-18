Ігнат розповів, як там чим збивають російські шахеди - новини

Юрій Ігнат. Фото: Скріншот відео

Не так давно в Силах Оборони України впровадили дронову протиповітряну оборону ППО, яке застосовується у роботі по боротьбі із БПЛА. Зокрема, це зенітні дрони, які вже широко застосовують на лінії фронту, а також для збиття шахедів.

Про це Новини.LIVE розповів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій ПСУ.

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"Дронова ППО — ще один серйозний елемент, який, зокрема застосовують по розвідувальним дронам. Адже вони є досить серйозною загрозою, бо несуть за собою ризик удару балістикою або артилерії. Їх однозначно потрібно знищити", — наголосив Ігнат.

За його словами, загалом розвиток дронової ППО є дуже важливим для Сил Оборони. Це зенітні дрони, які вони вже широко застосовують на лінії фронту. Особливо це стосується наземних військ, які першими зустрічають БПЛА противника.

"Також були заяви військових керівників щодо збиття зенітними дронами саме шахедів. І якщо такі випадки будуть масштабуватися – це тільки нас посилить", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій ПСУ Юрій Ігнат розповів подробиці щоденних атак ударними дронами шахед по території України. За його словами, це більша половина БПЛА, які випускає РФ.

А за словам очільника українського МЗС Андрія Сибіги, РФ втратила на Курщині близько 54 тис. своїх бійців, із яких 22 тис. — вбитими. Операція ЗСУ на цій ділянці фронту продовжується.

