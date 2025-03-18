Игнат рассказал, как там чем сбивают российские шахеды - новости

Юрий Игнат. Фото: Скриншот видео

Не так давно в Силах Обороны Украины внедрили дроновую противовоздушную оборону ПВО, которое применяется в работе по борьбе с БПЛА. В частности, это зенитные дроны, которые уже широко применяют на линии фронта, а также для сбивания шахедов.

Об этом Новини.LIVE рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций ВСУ.

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"Дроновая ПВО — еще один серьезный элемент, который, в частности применяют по разведывательным дронам. Ведь они являются достаточно серьезной угрозой, потому что несут за собой риск удара баллистикой или артиллерии. Их однозначно нужно уничтожить", — подчеркнул Игнат.

По его словам, в целом развитие дроновой ПВО является очень важным для Сил обороны. Это зенитные дроны, которые они уже широко применяют на линии фронта. Особенно это касается наземных войск, которые первыми встречают БПЛА противника.

"Также были заявления военных руководителей по сбитию зенитными дронами именно шахедов. И если такие случаи будут масштабироваться — это только нас усилит", — подытожил Игнат.

Напомним, начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности ежедневных атак ударными дронами шахедов по территории Украины. По его словам, это большая половина БПЛА, которые выпускает РФ.

А по словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, РФ потеряла на Курщине около 54 тыс. своих бойцов, из которых 22 тыс. - убитыми. Операция ВСУ на этом участке фронта продолжается.