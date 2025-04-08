На фронте почти 160 боестолкновений - сводка Генштаба по направлениям

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

В Украине во вторник, 8 апреля, начался 1140-й день полномасштабной войны России. За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Карта боевых действий. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте 8 апреля

На Купянском направлении произошло четыре атаки врага: ВСУ отражали штурмовые действия противника возле Песчаного, Кругляковки и Загрызового.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении россияне штурмовали 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Надии, Ямполовки, Торского и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении оккупанты совершили три безуспешные наступления на позиции украинских подразделений в районе Григорьевки, атаки отбиты.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки и Часового Яра.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении враг атаковал 23 раза неподалеку Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка.

Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 52 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Лисовка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлиное, а также в направлениях Котляровки, Малиновки и Сергеевки.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 12 атак возле Богатыря и Константинополя, Разлива и Скудного.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении противник совершил две безрезультатные попытки продвижения в направлении населенного пункта Шевченко.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении бойцы успешно отбили восемь атак РФ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степовое и Щербаки.

Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Курском направлении подразделения Сил обороны отбили 21 атаку. Также враг нанес пять авиаударов девятью КАБами и совершил 278 обстрелов позиций из артиллерии.

Курское направление. Фото: Генштаб

На Харьковском и Приднепровском направлениях наступательных действий не зафиксировано.

Харьковское направление. Фото: Генштаб

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

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