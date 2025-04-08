На фронті майже 160 боєзіткнень — зведення Генштабу за напрямками

На фронті відбулося 159 боєзіткнень — які напрямки найгарячіші
В Україні у вівторок, 8 квітня, розпочався 1140-й день повномасштабної війни Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Ситуація на фронті 8 квітня
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки ворога: ЗСУ відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку росіяни штурмували 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового.
На Сіверському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступи на позиції українських підрозділів в районі Григорівки, атаки відбито.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог атакував 23 рази неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.
На Покровському напрямку захисники зупинили 52 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак біля Багатиря та Костянтинополя, Розливу і Скудного.
На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дві безрезультатні спроби просування в напрямку населеного пункту Шевченко.
На Оріхівському напрямку бійці успішно відбили вісім атак РФ у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки.
На Курському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Також ворог завдав п’ять авіаударів дев'ятьма КАБами та здійснив 278 обстрілів позицій з артилерії.
На Харківському та Придніпровському напрямках наступальних дій не зафіксовано.
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