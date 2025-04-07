На фронті відбулося 165 зіткнень — ситуація на напрямках 7 квітня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

В Україні триває 1139-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook у понеділок, 7 квітня.

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Карта бойових дій. Фото: Генштаб

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

Харківський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку було зафіксовано вісім атак окупантів, Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку окупанти атакували 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби просування РФ захисники успішно відбили.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку окупанти не проводили активних наступальних дій.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку воїни зупинили 53 атаки загарбників біля населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Вільного Поля.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського росіяни здійснили чотири безуспішні атаки на українські позиції.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку бійці відбили одну невдалу спробу противника пройти до наших позицій.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

На Курському напрямку воїни відбили 35 атак противника. Там ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із РСЗВ. Також завдано 16 авіаударів, під час яких росіяни скинули 27 КАБів.

Курський напрямок. Фото: Генштаб

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, аналітики ISW писали, що просування російських військ на фронті в Україні помітно впала.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у березні Сили оборони уразили та знищили понад 77 тисяч цілей Росії.