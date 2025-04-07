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Які зміни у ситуації на фронті — зведення Генштабу за напрямками

7 квітня 2025 08:59
Євгенія Брюховецька - редактор
На фронті відбулося 165 зіткнень — ситуація на напрямках 7 квітня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні триває 1139-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook у понеділок, 7 квітня.

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Карта бойових дій. Фото: Генштаб

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.

Ситуація на Харківському напрямку 7 квітня
Харківський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку було зафіксовано вісім атак окупантів, Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

Ситуація на Куп'янському напрямку 7 квітня
Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку окупанти атакували 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.

Ситуація на Лиманському напрямку 7 квітня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби просування РФ захисники успішно відбили. 

Ситуація на Сіверському напрямку 7 квітня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку окупанти не проводили активних наступальних дій.

Ситуація на Краматорському напрямку 7 квітня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

Ситуація на Торецькому напрямку 7 квітня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку воїни зупинили 53 атаки загарбників біля населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

Ситуація на Покровському напрямку 7 квітня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 7 квітня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Вільного Поля.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 7 квітня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Оріхівському напрямку в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського росіяни здійснили чотири безуспішні атаки на українські позиції.

Ситуація на Оріхівському напрямку 7 квітня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку бійці відбили одну невдалу спробу противника пройти до наших позицій.

Ситуація на Придніпровському напрямку 7 квітня
Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

На Курському напрямку воїни відбили 35 атак противника. Там ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із РСЗВ. Також завдано 16 авіаударів, під час яких росіяни скинули 27 КАБів.

Ситуація на Курському напрямку 7 квітня
Курський напрямок. Фото: Генштаб
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, аналітики ISW писали, що просування російських військ на фронті в Україні помітно впала. 

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у березні Сили оборони уразили та знищили понад 77 тисяч цілей Росії.

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