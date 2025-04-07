На фронті відбулося 165 зіткнень — ситуація на напрямках 7 квітня

Які зміни у ситуації на фронті — зведення Генштабу за напрямками
В Україні триває 1139-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень з ворогом.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook у понеділок, 7 квітня.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі Вовчанська та у напрямку Кам’янки.
На Куп’янському напрямку було зафіксовано вісім атак окупантів, Сили оборони відбили штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямках Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського, Рідкодуба.
На Сіверському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки. Усі спроби просування РФ захисники успішно відбили.
На Краматорському напрямку окупанти не проводили активних наступальних дій.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки.
На Покровському напрямку воїни зупинили 53 атаки загарбників біля населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Срібне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили дев’ять ворожих штурмів поблизу Розливу, Костянтинополя, Веселого та Бурлацького.
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Вільного Поля.
На Оріхівському напрямку в районах Щербаків, Малих Щербаків та Кам’янського росіяни здійснили чотири безуспішні атаки на українські позиції.
На Придніпровському напрямку бійці відбили одну невдалу спробу противника пройти до наших позицій.
На Курському напрямку воїни відбили 35 атак противника. Там ворог здійснив 212 артилерійських обстрілів, з них 13 — із РСЗВ. Також завдано 16 авіаударів, під час яких росіяни скинули 27 КАБів.
Нагадаємо, аналітики ISW писали, що просування російських військ на фронті в Україні помітно впала.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у березні Сили оборони уразили та знищили понад 77 тисяч цілей Росії.
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