На фронте произошло 165 столкновений — ситуация на направлениях 7 апреля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

В Украине продолжается 1139-й день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в понедельник, 7 апреля.

Реклама

Читайте также:

Карта боевых действий. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе Волчанска и в направлении Каменки.

Харьковское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении было зафиксировано восемь атак оккупантов, Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надия и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки продвижения РФ защитники успешно отбили.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты не проводили активных наступательных действий.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении воины остановили 53 атаки захватчиков возле населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Срибное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Другое, Котлино, Успеновка.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении ВСУ отбили девять вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Вольного Поля.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского россияне совершили четыре безуспешные атаки на украинские позиции.

Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении бойцы отбили одну неудачную попытку противника пройти к нашим позициям.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

На Курском направлении воины отбили 35 атак противника. Там враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 — из РСЗО. Также нанесено 16 авиаударов, во время которых россияне сбросили 27 КАБов.

Курское направление. Фото: Генштаб

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, аналитики ISW писали, что продвижение российских войск на фронте в Украине заметно упало.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в марте Силы обороны поразили и уничтожили более 77 тысяч целей России.