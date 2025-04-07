На фронте произошло 165 столкновений — ситуация на направлениях 7 апреля

Какие изменения в ситуации на фронте — сводка Генштаба
В Украине продолжается 1139-й день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений с врагом.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в понедельник, 7 апреля.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе Волчанска и в направлении Каменки.
На Купянском направлении было зафиксировано восемь атак оккупантов, Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надия и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба.
На Северском направлении произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки продвижения РФ защитники успешно отбили.
На Краматорском направлении оккупанты не проводили активных наступательных действий.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении воины остановили 53 атаки захватчиков возле населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Срибное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Другое, Котлино, Успеновка.
На Новопавловском направлении ВСУ отбили девять вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Вольного Поля.
На Ореховском направлении в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского россияне совершили четыре безуспешные атаки на украинские позиции.
На Приднепровском направлении бойцы отбили одну неудачную попытку противника пройти к нашим позициям.
На Курском направлении воины отбили 35 атак противника. Там враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 — из РСЗО. Также нанесено 16 авиаударов, во время которых россияне сбросили 27 КАБов.
Напомним, аналитики ISW писали, что продвижение российских войск на фронте в Украине заметно упало.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в марте Силы обороны поразили и уничтожили более 77 тысяч целей России.
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