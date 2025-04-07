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Какие изменения в ситуации на фронте — сводка Генштаба

7 апреля 2025 08:59
Евгения Брюховецкая - редактор
На фронте произошло 165 столкновений — ситуация на направлениях 7 апреля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине продолжается 1139-й день полномасштабного вторжения России. За минувшие сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в понедельник, 7 апреля.

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Карта боевых действий. Фото: Генштаб

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе Волчанска и в направлении Каменки.

Ситуація на Харківському напрямку 7 квітня
Харьковское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении было зафиксировано восемь атак оккупантов, Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово.

Ситуація на Куп'янському напрямку 7 квітня
Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надия и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба.

Ситуація на Лиманському напрямку 7 квітня
Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки продвижения РФ защитники успешно отбили.

Ситуація на Сіверському напрямку 7 квітня
Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты не проводили активных наступательных действий.

Ситуація на Краматорському напрямку 7 квітня
Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

Ситуація на Торецькому напрямку 7 квітня
Торецкое направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении воины остановили 53 атаки захватчиков возле населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Срибное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Другое, Котлино, Успеновка.

Ситуація на Покровському напрямку 7 квітня
Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении ВСУ отбили девять вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 7 квітня
Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Вольного Поля.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 7 квітня
Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Ореховском направлении в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского россияне совершили четыре безуспешные атаки на украинские позиции.

Ситуація на Оріхівському напрямку 7 квітня
Ореховское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении бойцы отбили одну неудачную попытку противника пройти к нашим позициям.

Ситуація на Придніпровському напрямку 7 квітня
Приднепровское направление. Фото: Генштаб

На Курском направлении воины отбили 35 атак противника. Там враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 — из РСЗО. Также нанесено 16 авиаударов, во время которых россияне сбросили 27 КАБов.

Ситуація на Курському напрямку 7 квітня
Курское направление. Фото: Генштаб
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, аналитики ISW писали, что продвижение российских войск на фронте в Украине заметно упало.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в марте Силы обороны поразили и уничтожили более 77 тысяч целей России.

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