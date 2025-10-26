Пограничники отразили штурм российских оккупантов — эффектное видео

На Донеччине пограничники впечатляюще отбили штурм РФ — видео
В Донецкой области пограничники-пилоты из подразделения "Феникс" совместно со смежными подразделениями успешно отбили штурм российских оккупантов. В результате ударов противник остался без техники и живой силы.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 26 октября.
Отражение российского штурма в Донецкой области
На видео можно увидеть, как воины эффектно наносили удары по российским захватчикам.
В ГПСУ отметили, что в целом было поражено:
- 14 единиц российской тяжелой бронетехники;
- танк;
- ликвидировано около 50 оккупантов.
Напомним, 25 октября в Генштабе сообщили, что украинские десантники освободили от оккупантов село Сухецкое в Донецкой области.
Кроме того, недавно группа "А" 1-го отряда 144-го центра ССО осуществила спецоперацию на Северо-Слобожанском направлении. В целом удалось ликвидировать 13 оккупантов.
