Видео

Главная Армия На Донеччине пограничники впечатляюще отбили штурм РФ — видео

На Донеччине пограничники впечатляюще отбили штурм РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 17:16
обновлено: 17:35
Пограничники отразили штурм российских оккупантов — эффектное видео
Удар по оккупантам. Фото: кадр из видео

В Донецкой области пограничники-пилоты из подразделения "Феникс" совместно со смежными подразделениями успешно отбили штурм российских оккупантов. В результате ударов противник остался без техники и живой силы.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 26 октября.

Отражение российского штурма в Донецкой области

На видео можно увидеть, как воины эффектно наносили удары по российским захватчикам.

В ГПСУ отметили, что в целом было поражено:

  • 14 единиц российской тяжелой бронетехники;
  • танк;
  • ликвидировано около 50 оккупантов.

Напомним, 25 октября в Генштабе сообщили, что украинские десантники освободили от оккупантов село Сухецкое в Донецкой области.

Кроме того, недавно группа "А" 1-го отряда 144-го центра ССО осуществила спецоперацию на Северо-Слобожанском направлении. В целом удалось ликвидировать 13 оккупантов.

война Украина пограничники Донецкая область оккупанты ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
