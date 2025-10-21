Украинские бойцы уничтожили 13 россиян во время ночной спецоперации

Операция уничтожения россиян. Фото: кадр из видео

Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций осуществила успешную спецоперацию на Северо-Слобожанском направлении. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян.

Об этом сообщают Силы специальных операций в Telegram во вторник, 21 октября.

Детали операции

Операторы ССО тихо пересекли границу крайних украинских позиций и проникли на территорию, контролируемую врагом. После проведенной разведки они совершили налет на российские блиндажи и огневые позиции, уничтожив часть вражеских сил.

По результатам первичной оценки боеспособности и оснащения врага (ACE report) спецназовцы приняли решение остаться на ночь на захваченных позициях и устроить засаду на подкрепление противника. Благодаря слаженным действиям операторов, поддержке БпЛА и минометных расчетов, было уничтожено еще несколько штурмовых групп россиян.

В итоге спецоперация завершилась уничтожением 13 российских солдат.

"Группа ССО успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию. Силы специальных операций: Всегда за чертой!" — говорится в сообщении.

