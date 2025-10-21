Видео
Силы ССО уничтожили 13 россиян во время спецоперации — видео

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 14:45
обновлено: 15:40
Украинские бойцы уничтожили 13 россиян во время ночной спецоперации
Операция уничтожения россиян. Фото: кадр из видео

Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций осуществила успешную спецоперацию на Северо-Слобожанском направлении. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян.

Об этом сообщают Силы специальных операций в Telegram во вторник, 21 октября.

Детали операции

Операторы ССО тихо пересекли границу крайних украинских позиций и проникли на территорию, контролируемую врагом. После проведенной разведки они совершили налет на российские блиндажи и огневые позиции, уничтожив часть вражеских сил.

По результатам первичной оценки боеспособности и оснащения врага (ACE report) спецназовцы приняли решение остаться на ночь на захваченных позициях и устроить засаду на подкрепление противника. Благодаря слаженным действиям операторов, поддержке БпЛА и минометных расчетов, было уничтожено еще несколько штурмовых групп россиян.

В итоге спецоперация завершилась уничтожением 13 российских солдат.

"Группа ССО успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию. Силы специальных операций: Всегда за чертой!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Главное управление разведки обнародовало видеозапись интенсивного боя на Запорожском направлении. Украинские защитники провели успешную штурмовую операцию, освободив стратегические объекты от российских захватчиков.

Также мы писали, что украинские пограничники уничтожили группу российских пехотинцев, которые пытались продвинуться к нашим передовым позициям.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
