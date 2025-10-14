Видео
Видео

Главная Армия Продвигались к позициям — пограничники ликвидировали пехоту РФ

Продвигались к позициям — пограничники ликвидировали пехоту РФ

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:52
Потери оккупантов — пограничники уничтожили пехотинцев РФ
Уничтожение российских пехотинцев. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники эффектно работают на фронте и наносят непоправимые потери российским оккупантам. Так, бойцы Сил обороны ликвидировали вражеских пехотинцев, которые пытались дойти до их позиций.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 14 октября и показали соответствующее видео.

В ГПСУ рассказали, что пограничники "Форпоста" обнаружили и ликвидировали группы российских пехотинцев.

Они пытались незаметно продвинуться по лесополосам к позициям Сил обороны Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал потери россиян вблизи Доброполья. Оккупанты терпят неудачи, пытаясь разблокировать свои войска.

Кроме того, что украинские военные уничтожили ценные РСЗО оккупантов на Харьковщине. Этим оружием обстреливают позиции Сил обороны и украинские населенные пункты.

пограничники война в Украине фронт ГПСУ потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
