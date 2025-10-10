Видео
Зеленский назвал потери россиян вблизи Доброполья

Зеленский назвал потери россиян вблизи Доброполья

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 20:23
Зеленский назвал потери россиян вблизи Доброполья
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о значительных потерях российских войск в районе Доброполья. По его словам, попытки российского командования разблокировать свои войска закончились неудачей.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в пятницу, 10 октября.

Читайте также:

Потери россиян в районе Доброполья

"Сегодня наступательные действия велись с российской стороны во Владимировке, Шаховке и дальше — в Софиевке", — отметил Зеленский.

По словам Президента, россияне пытались разблокировать свои подразделения, однако понесли значительные потери — около 13 тысяч человек, вынуждены были отступить.

Техника противника уничтожена, сейчас идет зачистка Владимировки, добавил он.

По словам Зеленского, украинские силы успешно отбили попытки наступления и контролируют ситуацию на этих направлениях.

Напомним, 19 сентября в Генштабе сообщали, что ВСУ активно продвигаются в Донецкой области. Украинские бойцы продвигаются в глубину обороны врага на Добропольском направлении.

В то же время 20 сентября Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны провели контрнаступление возле Доброполья и Покровска. На сегодня в районе этих городов украинские военные контролируют 330 кв.км.

Владимир Зеленский Донецкая область война в Украине фронт потери оккупантов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
