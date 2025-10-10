Відео
Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля

Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 20:23
Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значні втрати російських військ у районі Добропілля. За його словами, спроби російського командування розблокувати свої війська закінчилися невдачею.

Про це український лідер заявив під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:

Втрати росіян у районі Добропілля

"Сьогодні наступальні дії велися з російської сторони у Володимирівці, Шахівці та далі — у Софіївці", — зазначив Зеленський.

За словами Президента, росіяни намагалися розблокувати свої підрозділи, проте понесли значні втрати — близько 13 тисяч осіб, змушені були відступити.

Техніка противника знищена, наразі триває зачистка Володимирівки, додав він.

За словами Зеленського, українські сили успішно відбили спроби наступу та контролюють ситуацію на цих напрямках.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомляли, що ЗСУ активно просуваються на Донеччині. Українські бійці просуваються у глибину оборони ворога на Добропільському напрямку. 

А до цього Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони провели контрнаступ біля Добропілля та Покровська. Станом на сьогодні в районі цих міст українські військові контролюють 330 кв.км. 

Володимир Зеленський Донецька область війна в Україні фронт втрати окупантів
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
