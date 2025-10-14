Відео
Відео

Просувалися до позицій — прикордонники ліквідували піхотинців РФ

Просувалися до позицій — прикордонники ліквідували піхотинців РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 17:52
Втрати окупантів — прикордонники знищили піхотинців РФ
Знищення російських піхотинців. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники ефектно працюють на фронті та завдають непоправних втрат російським окупантам. Так, бійці Сил оборони ліквідували ворожих піхотинців, які намагались дійти до їхніх позицій.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 14 жовтня та показали відповідне відео. 

Читайте також:

Знищення російських піхотинців

У ДПСУ розповіли, що прикордонники "Форпосту" виявили та ліквідували групи російських піхотинців.

Вони намагалися непомітно просунутися лісосмугами до позицій Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав втрати росіян поблизу Добропілля. Окупанти зазнають невдач, намагаючись розблокувати свої війська. 

Крім того, що українські військові знищили коштовні РСЗВ окупантів на Харківщині. Цією зброєю обстрілюють позиції Сил оборони і українські населені пункти.

прикордонники війна в Україні фронт ДПСУ втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
