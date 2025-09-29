На Харківщині українські військовослужбовці уразили дві російські РСЗВ "Солнцепьок" — відео

Ураження РСЗВ. Фото: кадр із відео

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат окупантам. На Куп'янському напрямку противник утратив дві РЗСВ. Їх уразили екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

Кадри, на яких зафіксовано ураження ворожих вогнеметних систем, у понеділок, 29 вересня, оприлюднив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

Що відомо про ураження РСЗВ

Захисникам України вдалося ліквідувати дороговартісні ТОС-1А "Солнцепьок". Окупанти використовують ці вогнеметні системи як для обстрілу позицій Сил оборони, так і для того, щоб завдавати ударів по українських населених пунктах. Метою таких атак є руйнування та прорив углиб українських територій.

Нагадаємо, у Донецькій області українські військові збили вертоліт Мі-28. Уразити його вдалося FPV-дроном.

Також ми повідомляли про удар Сил оборони по російських позиціях у Курській області. Унаслідок цієї атаки ворог утратив пускову установку ОТРК "Іскандер", транспортні машини та іншу техніку.