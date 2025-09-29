Видео
Україна
Главная Армия Уничтожение дорогих РСЗО оккупантов на Харьковщине — видео

Уничтожение дорогих РСЗО оккупантов на Харьковщине — видео

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 23:04
На Харьковщине украинские военнослужащие поразили две российские РСЗО "Солнцепек" — видео
Поражение РСЗО. Фото: кадр из видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери оккупантам. На Купянском направлении противник потерял две РСЗО. Их поразили экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Кадры, на которых зафиксировано поражение вражеских огнеметных систем, в понедельник, 29 сентября, обнародовал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Читайте также:

Что известно о поражении РСЗО

Защитникам Украины удалось ликвидировать дорогостоящие ТОС-1А "Солнцепек". Оккупанты используют эти огнеметные системы как для обстрела позиций Сил обороны, так и для того, чтобы наносить удары по украинским населенным пунктам. Целью таких атак являются разрушение и прорыв вглубь украинских территорий.

Напомним, в Донецкой области украинские военные сбили вертолет Ми-28. Поразить его удалось FPV-дроном.

Также мы сообщали об ударе Сил обороны по российским позициям в Курской области. В результате этой атаки враг потерял пусковую установку ОТРК "Искандер", транспортные машины и другую технику.

оккупанты война в Украине фронт ситуация на фронте потери оккупантов
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
