Бойцы ГУР показали видео ожесточенного боя на Запорожском фронте

Украинские военные атакуют врага. Фото: Армия Информ

На Запорожском направлении украинские разведчики продолжают наносить мощные удары по врагу. Бойцы подразделения Group 10, входящего в Департамент активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, провели успешную операцию против российских оккупантов.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины в Telegram.

Ликвидация оккупантов

На обнародованном видео с нашлемных камер видно ожесточенные ближние бои: штурмовые действия, зачистку зданий от противника, засаду на вражеские силы и эвакуацию раненых собратьев. Кадры передают напряжение и отвагу украинских спецназовцев, которые уверенно действуют даже в самых сложных условиях.

По результатам операции ликвидированы и взяты в плен несколько российских военных, а также добыто трофейную технику и оружие.

В ГУР отмечают, что подразделение продолжает выполнять боевые задачи на передовой.

"Казацкому роду — нет перевода! Вооруженная борьба продолжается", — отметили украинские разведчики.

Напомним, в Донецкой области украинские военные сбили вертолет Ми-28. Поразить его удалось FPV-дроном.

Также мы сообщали об ударе Сил обороны по российским позициям в Курской области. В результате этой атаки враг потерял пусковую установку ОТРК "Искандер", транспортные машины и другую технику.