Головна Армія Бійці ГУР показали відео запеклого бою на Запорізькому фронті

Бійці ГУР показали відео запеклого бою на Запорізькому фронті

Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:17
Оновлено: 17:17
Бійці ГУР показали відео запеклого бою на Запорізькому фронті
Українські військові атакують ворога. Фото: Армія Inform

На Запорізькому напрямку українські розвідники продовжують завдавати потужних ударів по ворогу. Бійці підрозділу Group 10, що входить до Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, провели успішну операцію проти російських окупантів.

Про це повідомили у ГУР МО України у Telegram.

Читайте також:

Ліквідація окупантів

На оприлюдненому відео з нашоломних камер видно запеклі ближні бої: штурмові дії, зачистку будівель від противника, засідку на ворожі сили та евакуацію поранених побратимів. Кадри передають напруження і відвагу українських спецпризначенців, які впевнено діють навіть у найскладніших умовах.

За результатами операції ліквідовано та взято в полон кількох російських військових, а також здобуто трофейну техніку і зброю.

У ГУР зазначають, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на передовій.

"Козацькому роду ― нема переводу! Збройна боротьба триває", ― наголосили українські розвідники.

Нагадаємо, у Донецькій області українські військові збили вертоліт Мі-28. Уразити його вдалося FPV-дроном.

Також ми повідомляли про удар Сил оборони по російських позиціях у Курській області. Унаслідок цієї атаки ворог утратив пускову установку ОТРК "Іскандер", транспортні машини та іншу техніку.

війна військові війна в Україні ГУР втрати окупантів
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
