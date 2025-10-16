Бійці ГУР показали відео запеклого бою на Запорізькому фронті

Українські військові атакують ворога. Фото: Армія Inform

На Запорізькому напрямку українські розвідники продовжують завдавати потужних ударів по ворогу. Бійці підрозділу Group 10, що входить до Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, провели успішну операцію проти російських окупантів.

Про це повідомили у ГУР МО України у Telegram.

Ліквідація окупантів

На оприлюдненому відео з нашоломних камер видно запеклі ближні бої: штурмові дії, зачистку будівель від противника, засідку на ворожі сили та евакуацію поранених побратимів. Кадри передають напруження і відвагу українських спецпризначенців, які впевнено діють навіть у найскладніших умовах.

За результатами операції ліквідовано та взято в полон кількох російських військових, а також здобуто трофейну техніку і зброю.

У ГУР зазначають, що підрозділ продовжує виконувати бойові завдання на передовій.

"Козацькому роду ― нема переводу! Збройна боротьба триває", ― наголосили українські розвідники.

